Düzce'de yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Düzce'de otluk alana atılan cam şişelerden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangın Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 500. Cadde üzerinde bulunan otluk alana atılan cam şişelerden yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler rüzgarında etkisi ile hızla yayılan otluk alanda ki yangını evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 5 dönüm arazi küle döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı