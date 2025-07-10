Düzce'de Bisikletli Adam Yaya Geçidinde Hayatını Kaybetti

Düzce'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bisikletli adam, işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 81 S 0433 plakalı işçi servisi, otoyol bağlantı yolunda yaya geçidinden geçerek Azmimilli Mahallesi'nden şehir merkezine gitmeye çalışan Yaşar Kubal'a (64) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kubal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kubal'ın cenazesi incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE