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85'i hızdan 725 araç sürücüsüne ceza yazıldı

85'i hızdan 725 araç sürücüsüne ceza yazıldı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, son bir haftada 10 bine yakın araç ve sürücüyü denetledi. Denetimlerde hız ihlali, emniyet kemeri, kask, kırmızı ışık, cep telefonu, alkol ve abart egzoz gibi ihlallerden toplam 725 sürücüye ceza uygulanırken, 168 araç trafikten men edildi.

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 85 araç hızlı gitmekten toplam 725 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 10 bine yakın araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 85 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 57 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 85 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 26 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 10 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 5 sürücüye ses ve gürültüden, 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve 2 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam 725 sürücüye cezai işlem uygulandı, 168 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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