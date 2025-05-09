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Düzce'de Bebek Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı

Düzce'de Bebek Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 13 aylık Alperen Ö., 3 katlı evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Bebek, hastanede tedavi altına alındı ve yoğun bakım ünitesine alındı.

Düzce'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 13 aylık bebek hastanede tedavi altına alındı.

Olay Yığılca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 3 katlı evin balkon kapısının açıklığından faydalanarak balkona çıkan 13 aylık Alperen Ö., aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu görmesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin durumunun stabil olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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