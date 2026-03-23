DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri bayram tatili boyunca son bir hafta içerisinde yaptıkları denetimlerde kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 13 binden fazla araç kontrol edilirken 126 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir hafta içiresinde gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 313 araç, 724 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 814 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 162 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı