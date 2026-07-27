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Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Yengesini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Yengesini Pompalı Tüfekle Öldürdü
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyiyle tartışan Y. Kocatepe, tarlada karşılaştığı yengesi Saime Kocatepe'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ağabeyiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan şüpheli, tarlada karşılaştığı yengesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocatepe köyünde, aralarında önceden arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen Y. Kocatepe ile ağabeyi H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfek alan Y. Kocatepe, tekrar ağabeyinin evine gitti. Evde ağabeyini bulamayan şüpheli, daha sonra tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı. Ağabeyinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen şüpheli, yengesine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak ağabeyini aramaya devam etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Saime Kocatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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