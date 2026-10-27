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Düzce'de araçta gizli bölmede 405,16 gram metamfetamin ele geçirildi

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Düzce'de araçta gizli bölmede 405,16 gram metamfetamin ele geçirildi
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Düzce'de İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine durdurulan araçta 405,16 gram metamfetamin ele geçirildi; maddenin 304,16 gramı vites altındaki gizli bölmede bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzce'de araçta gizli bölmeye saklanmış 405,16 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan adli aramalarda, 101 gramı şüphelilerden birinin üzerinde, 304,16 gramı ise aracın vites bölümünün altındaki gizli bölmede saklı halde toplam 405,16 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 2 dijital materyal ve 3 bin 955 TL ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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