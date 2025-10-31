Haberler

Düzce'de Apartmanda Yangın Paniği: Sakinler Kendini Sokağa Attı

Güncelleme:
Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde elektrik panosunda çıkan yangın, apartman sakinlerini uyandırdı. Patlama sesiyle panikleyen vatandaşlar, deprem olduğunu düşünerek kendilerini dışarı attılar. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde elektrik panosunda çıkan yangın, apartman sakinlerini yataklarından kaldırdı. Yangında bina duman altında kaldı.

Düzce'nin Şerefiye Mahallesi 334 sokak Birlik apartmanında sabah saatlerinde bir apartmanın elektrik panosunda patlama ve ardından yangın meydana geldi. Patlama ile birlikte apartman sakinleri yataklarından kalkarak kendilerini sokağa attı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, elektrik ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak uzun süre duman tahliyesi yaptı.

"Deprem oluyor sandık"

Patlama ile kendini sokağa atan apartman sakinleri ilk başta deprem oluyor sandıklarını belirterek, aşağı indiklerinde patlamaların devam ettiğini ve itfaiye haber verdiklerini söyledi.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. - DÜZCE

