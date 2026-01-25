Düzce'de ambulans devrildi: 2 yaralı

Düzce'de ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastaneye ati C.T. idaresindeki 34 JY 7510 plakalı ambulans, Kuzey Çevre Yolu AFAD Kavşağı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan ambulans devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.T. ile ambulansta görevli sağlık personeli Ç.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE