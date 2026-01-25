Haberler

Düzce'de ambulans devrildi: 2 yaralı

Düzce'de ambulans devrildi: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir ambulans bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü ve sağlık personelinin yaralandığı kazada, hasta bulunmadığı öğrenildi.

Düzce'de ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastaneye ati C.T. idaresindeki 34 JY 7510 plakalı ambulans, Kuzey Çevre Yolu AFAD Kavşağı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan ambulans devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.T. ile ambulansta görevli sağlık personeli Ç.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Haldun Dormen'e veda eden Halit Ergenç gözyaşlarına boğuldu

Halit Ergenç'in en zor görevi! Törende adeta yıkıldı