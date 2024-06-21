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Düzce'de Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu

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Düzce'de 10 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer ve demans hastası Hatice Dellaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Düzce'de 10 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer ve demans hastası Hatice Dellaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Düzce'de 11 Haziran günü kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer ve demans hastası Hatice Dellaloğlu'nu arama çalışmalarına uzun süre devam edildi. Şehrin dört bir yanında aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. Çilimli Şerefiye Mahallesi'nde bir evin bahçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatice Demans Düzce 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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