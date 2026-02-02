Haberler

Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı

Güncelleme:
Düzce'de motosikletle akrobatik hareketler sergileyerek trafiği tehlikeye düşüren ve jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaşan sürücü, kısa sürede yakalandı.

Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye sokarak akrobatik hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, jandarma çevirmesinden kaçtığı anlarla birlikte sosyal medyada paylaşıldı. Jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek gerekli idari yaptırımları uyguladı.

ÇEVİRMEDEN KAÇTIĞI ANLARI PAYLAŞINCA YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında motosikletle akrobatik hareketler sergileyen ve ve jandarma çevirmesinden kaçan sürücünün görüntüleri üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde söz konusu video detaylı şekilde analiz edilerek, motosiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ilgili maddeler doğrultusunda gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, "Düzce'mizin asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak maksadıyla vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla çalışmalarımız sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan ve trafik güvenliğini riske atan görüntülerin titizlikle takip edildiğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Özelin laik adamları

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

