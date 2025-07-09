Düzce'de Aile İçinde Kanlı Kavga: Adam Bıçaklanarak Öldürüldü
Düzce'de aile içi mesele nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Karısı tarafından bıçaklanan Yusuf Y. hayatını kaybetti, eşi B.Y. gözaltına alındı.
Düzce'de aile içi mesele sebebiyle çıkan tartışmada karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Karaca Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. ve eşi Yusuf Y. arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Y. eline geçirdiği bıçakla saldırdığı Yusuf Y.'yi ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan Yusuf Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa