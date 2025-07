Düzce'de Aile İçinde Kanlı Kavga: Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

Düzce'de aile içi mesele sebebiyle çıkan tartışmada karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Karaca Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. ve eşi Yusuf Y. arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Y. eline geçirdiği bıçakla saldırdığı Yusuf Y.'yi ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan Yusuf Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE