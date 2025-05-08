Düzce'de Ahşap Evdeki Yangın Park Halindeki Traktöre Sıçradı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, park halindeki traktöre de sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Aydınyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmiye T.'ye ait ahşap evde henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden sıçrayan alevler, park halindeki Mahmut K.'ye ait traktöre de sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE