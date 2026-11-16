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Düzce'de 9-15 Kasım operasyonlarında 17 şahsa işlem yapıldı ve 1 kişi tutuklandı

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Düzce Valiliği, 9-15 Kasım arasında terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 15 olaya müdahale edildiğini açıkladı. Çalışmalarda 17 şahsa işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı; operasyonlarda 2 milyon 115 bin dolu makaron ele geçirildi.

15 Kasım tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 15 olaya müdahale edildi. Toplam 17 şahsa işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi.

Düzce Valiliği, 9-15 Kasım tarihleri arasında il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terör suçları, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Terör suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 olaya müdahale edilirken, 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 13 olaya müdahale edildi. Bu çalışmalar sonucunda 15 şahsa işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyon 115 bin adet dolu makaron, bin 560 paket kaçak sigara, 200 adet elektronik sigara ve 2 bin 278 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Ayrıca 480 kilogram kaçak tütün, 80 paket kaçak tütün, 47 paket kaçak nargile tütünü ve 340 paket nikotin poşetine el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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