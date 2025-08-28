Düzce'de 81 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Düzce'de 81 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde evinden ayrılan 81 yaşındaki Ayşe Battal, yakınları tarafından kayıp olarak bildirildi. Arama çalışmaları AFAD, Jandarma ve gönüllü ekipler tarafından devam ediyor.

Düzce'de dün akşam saatlerinde evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Üvezbeli köyünde ki evinden ayrılan 81 yaşındaki Ayşe Battal'dan yakınları haber alamadı. En son evden çıkarken üzerinde çiçek desenli siyah bir elbise ve kırmızı yeleği olan bordo renkli ev terlikleri ile çıktığı belirlenen yaşlı kadın bölgede AFAD, Jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince aranıyor.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları ise devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Korkutan salgın yeniden ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarının istemediği isim valizlerini topladı gidiyor

Taraftar istemiyordu! Valizlerini topladı gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.