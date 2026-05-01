Düzce'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından 20-26 nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı