Düzce'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulamalarda kimlik belgesiz 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulamalarda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce'de güvenlik güçlerinin düzensiz göç ile mücadelesi sürüyor. Yapılan incelemeler sonrası ekipler bir olaya müdahalede bulundu 1 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi. Kimlik ya da kimlik belgesi yerine geçen evrakları bulunmadığı tespit edilen 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişi sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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