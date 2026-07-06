Düzce'de 44 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri 44 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu madde ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 44 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de emniyet ve jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla son bir haftada icra edilen faaliyetlerde 44 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 20 kök kenevir, 9 adet sentetik ecza, 2,94 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 2 gram amfetamin, 23,23 gram esrar, 57 gram bonzai ve 8,76 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı