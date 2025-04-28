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Düzce'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Düzce'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Düzce'de bir apartmanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış sebebi olarak belirtilen daireye balkondan giren ekipler, yanmakta olan sobayı söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından mahalle sakinleri olay yerinde toplandı.

Düzce'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına sebebiyet veren daireye balkondan giren itfaiye ekipleri sobayı söndürürken, sokağa inen mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Aydınpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, binada oturanları da bağırarak ikaz etti. Bazı apartman sakinleri üzerlerine battaniye alarak aşağıya indi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına sebebiyet veren daireyi de kontrol etmek isteyen ekipler, evde kimsenin olmaması nedeniyle polis gözetiminde daireye balkondan girdi. Evde yanmakta olan sobayı söndüren itfaiye ekipleri, sobayı ve boruları balkona çıkartarak tehlikeyi bertaraf etti. Mahalle sakinleri ise sokağa çıkarak söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar, söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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