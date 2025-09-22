Haberler

Düzce'de 27 Bin Kişi Sorgulandı, 41 Gözaltı ve 21 Tutuklama

Düzce'de 27 Bin Kişi Sorgulandı, 41 Gözaltı ve 21 Tutuklama
Düzce'de yapılan denetimlerde 27 bin 700 kişi sorgulanırken, araması bulunan 41 şahıs gözaltına alındı ve 21 kişi tutuklandı. Ekipler, suçların önlenmesi amacıyla 24 saat boyunca denetimlerini sürdürüyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son bir haftada 27 bin 700 kişi sorgulanırken, araması bulunan 41 şahıs gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekiplerce 15-21 Eylül tarihlerinde yapılan uygulamada 27 bin 700 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 41 kişi gözaltına alınırken, 21 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 6 tabanca, 7 şarjör, 198 mermi, 4 av tüfeği 4 kuru sıkı tabanca, 13 kartuş ve 1 kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

