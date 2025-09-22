Düzce'de 27 Bin Kişi Sorgulandı, 41 Gözaltı ve 21 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son bir haftada 27 bin 700 kişi sorgulanırken, araması bulunan 41 şahıs gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekiplerce 15-21 Eylül tarihlerinde yapılan uygulamada 27 bin 700 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 41 kişi gözaltına alınırken, 21 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 6 tabanca, 7 şarjör, 198 mermi, 4 av tüfeği 4 kuru sıkı tabanca, 13 kartuş ve 1 kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE