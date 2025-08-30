Düzce'de 2025'teki Trafik Kazaları: 8 Ölü, 1229 Yaralı

Düzce'de 2025'teki Trafik Kazaları: 8 Ölü, 1229 Yaralı
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de 2025 yılının ilk 7 ayında toplam 1464 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 1229 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de 2025 yılı 7 aylık süreçte bin 464 trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken bin 229 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından 2025 yılı Ocak ve Temmuz ayları arasında yaşanan trafik kazalarına ilişkin istatistikler yayınlandı. Düzce'de 2025 yılının ilk 7 ayında bin 464 trafik kazasında 840 ölümlü ve yaralamalı oldu. Kazalarda olay yerinde 8 kişi hayatını kaybederken, bin 229 kişi ise yaralanarak tedavi altına alındı.

Düzce'de sadece 2025 yılı temmuz ayı içerisinde 168 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 247 kişi yaralandı. Yine Temmuz ayıda 83 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. - DÜZCE

