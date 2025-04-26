İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

Düzce'de 20 Suçtan Firari Şahıs Yakalandı

Düzce'de 20 Suçtan Firari Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de, 20 farklı suçtan 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan M.Ş. isimli şahıs Akçakoca'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Düzce'de 20 farklı suçtan 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olarak aranan şahıs Akçakoca'da yakalandı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Akçakoca'da operasyon düzenledi. 7 Yıl 3 Aydır firarı olarak bulunan ve hakkında Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Tüzel Kişilikleri kullanarak Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması gibi 20 farklı suçtan aranan M.Ş. isimli şahıs yakalandı. Hakkında 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 469 bin 420 lira para cezası bulunan M.S. ekiplerin çalışması sonrasında ceza evine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.