Düzce'de 2 yıldır firari hükümlü, 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

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Düzce'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 2 yıldır aranan 35 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı yerde yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2024 yılında aynı suçtan yakalanan ve yargılandığı mahkemece 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 35 yaşındaki Y.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 yıldır firari olan Y.A, ekiplerin teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmaları sonucunda saklandığı yerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilen hükümlünün cezasının infazına başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı