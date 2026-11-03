Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de 2 yıldır firari hükümlü, 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 2 yıldır aranan 35 yaşındaki hükümlü, polisin takibiyle saklandığı yerde yakalandı. Cezaevine gönderilen hükümlünün cezasının infazına başlandı.

Düzce'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 2 yıldır aranan 35 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı yerde yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2024 yılında aynı suçtan yakalanan ve yargılandığı mahkemece 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 35 yaşındaki Y.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 yıldır firari olan Y.A, ekiplerin teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmaları sonucunda saklandığı yerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilen hükümlünün cezasının infazına başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demet Akalın'dan çocuk sorusuna bomba yanıt: Bir Google'la
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Borsa İstanbul'da deprem! Üst düzey isim rüşvetten tutuklandı
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı

İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

Milyonlarca emekli için zam hesabı değişti! İşte yeni oran