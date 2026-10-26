Düzce'de 19-25 Ekim operasyonunda 3 satıcı tutuklandı, 57 kişiye adli işlem yapıldı

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 19-25 Ekim tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 50 olaya müdahale edilirken, 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 9 adet sentetik ecza, 461,99 gram metamfetamin, 16 gram bonzai hammaddesi, 49 gram bonzai, 468 gram esrar, 6 gram skunk ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı