Düzce'de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık piyasa değeri 15 milyon TL olan 5 kilo metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerinden doğu illerine uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen 2 şüphelinin aracında ve üzerlerinde arama yapıldı. Araçta yapılan aramada koltuk altına konulmuş 5 parça halinde 5 kilogram olan yaklaşık piyasa değeri 15 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında işlem yapılan S.K. (49) ile 2 suç kaydı bulunan F.B. (43) sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı