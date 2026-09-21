Haberler

Düzce'de 14-20 Eylül narkotik operasyonlarında 57 kişiye adli işlem yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma narkotik ekiplerinin 14-20 Eylül 2026'da yaptığı operasyonlarda 55 olaya müdahale edildi, 57 kişiye adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 kilo 545 gram esrar, 47 gram metamfetamin, 213 gram bonzai ve 34 kök kenevir ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edildi. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 1 adet sentetik ecza, 5 kilo 545 gram esrar, 47 gram metamfetamin, 213 gram bonzai, 21 gram skunk, 1 elektronik terazi, 34 kök kenevir ve 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de 2 olaya müdahale ederken 8 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca 1 adet cep telefonu ve 5 adet kazı malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Alo Kaza' soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti

"Alo Kaza" hattından milyarlık vurgun! Rapordaki detaylar şoke etti

Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler

Kötü haber geldi, Okan Buruk'a büyük şok

Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti
Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu

Taciz iddiasıyla öldüresiye dövüldü! Evinin sahibi ünlü oyuncu çıktı
Karadeniz'de palamut bolluğu! Tanesi 75 liradan satılıyor, balıkçı “mazotu kurtaramıyoruz” diyor

Kasa kasa tutuluyor ama balıkçı dertli! İşte palamudun fiyatı
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Bu plakaları kim takıyor? Görenler 'Gerekeni yapın' diyerek emniyeti etiketledi

Bu plakaları görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor