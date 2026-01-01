Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 121 şahıs yakalandı

Haberler

Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı. Yakalananlardan 22'si tutuklanırken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22'si tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 18 bin şahıs sorgulanırken, aranan 121 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22'si adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde 2 tabanca, 8 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 510 mermi ve 4 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

