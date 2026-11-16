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Düzce'de 11 ayda 221 uyuşturucu olayında 147 şüpheli tutuklandı

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Düzce'de 11 ayda 221 uyuşturucu olayında 147 şüpheli tutuklandı
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Düzce'de 2026 yılının ilk 11 ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 221 olay kayıtlara geçti. Operasyonlarda 1600 şüpheli hakkında işlem yapılırken 147 kişi tutuklandı, 31 kilogram uyuşturucu ve 211 bin 811 sentetik ecza ele geçirildi.

Düzce'de 2026 yılı ilk 11 ayı içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 221 olay kayıtlara geçti. Ayrıca 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2026 yılının ilk 11 ayında düzenlenen operasyonlar ve sonuçları paylaşıldı. Paylaşılan verilere göre, yıl boyunca uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda bin 600 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 147'si tutuklanırken, 120 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda 211 bin 811 sentetik ecza ile 31 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca bin 366 kullanıcı ve 206 satıcıya işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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