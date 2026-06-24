Düzce'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, iller arası uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda toplam daralı ağırlığı 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı