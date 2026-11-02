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Düzce Cumayeri'de köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde saat 16.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki köprü ayaklarına çarptı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi Cumayeri İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kontrolden çıkan otomobil köprü ayaklarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Çevrik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A.'ın kullandığı 81 ABM 442 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan köprü ayaklarına çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Cumayeri İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan E.A. ve F.A. araç içinde sıkıştı. Cumayeri İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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