Tahliyeleri beyaz güvercinle karşıladılar

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 326 mahkum tahliye edildi. Tahliyeler esnasında beyaz güvercin uçuruldu.

11. Yargı Paketi'nin resmi gazetede yayınlanmasının ardından ülke genelinde cezaevlerinden tahliyeler başladı. Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da hareketli anlar yaşandı. 11. Yargı Paketi çerçevesinde tahliyeleri onaylanan 326 kişi işlemlerinin ardından cezaevinden hükümlülerin çıkışları başladı. Cezasının bitmesine 3 yıl kala yargı paketinden yararlanarak tahliye olan Selçuk Yıldız, "Cezamın bitmesine 3 yıl vardı ve tahliye oldum. Yasadan faydalandım. Allah kimseyi bir daha düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Tahliye olan Oğuz Rüzgardoğru ise, "Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizleri de buralara bir daha düşürmesin. Biz yaptığımız hatalardan geri döndük. İnşallah kimsenin yapmamasını diliyorum" dedi.

Öte yandan cezaevinden tahliye olan hükümlülerin yakınları beyaz güvercinler salarak yakınlarını karşıladı. - DÜZCE