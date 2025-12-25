Haberler

Tahliyeleri beyaz güvercinle karşıladılar

Tahliyeleri beyaz güvercinle karşıladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 326 mahkum, 11. Yargı Paketi çerçevesinde tahliye edildi. Tahliye sırasında mahkum yakınları beyaz güvercin uçurdu.

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 326 mahkum tahliye edildi. Tahliyeler esnasında beyaz güvercin uçuruldu.

11. Yargı Paketi'nin resmi gazetede yayınlanmasının ardından ülke genelinde cezaevlerinden tahliyeler başladı. Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da hareketli anlar yaşandı. 11. Yargı Paketi çerçevesinde tahliyeleri onaylanan 326 kişi işlemlerinin ardından cezaevinden hükümlülerin çıkışları başladı. Cezasının bitmesine 3 yıl kala yargı paketinden yararlanarak tahliye olan Selçuk Yıldız, "Cezamın bitmesine 3 yıl vardı ve tahliye oldum. Yasadan faydalandım. Allah kimseyi bir daha düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Tahliye olan Oğuz Rüzgardoğru ise, "Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizleri de buralara bir daha düşürmesin. Biz yaptığımız hatalardan geri döndük. İnşallah kimsenin yapmamasını diliyorum" dedi.

Öte yandan cezaevinden tahliye olan hükümlülerin yakınları beyaz güvercinler salarak yakınlarını karşıladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı