Düzce Çamköy'de sobadan çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Düzce'de sobadan çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Feyzullah Avağ'a ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu.

Yangında yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı