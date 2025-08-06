Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Pembe Kod Tatbikatı Yapıldı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Pembe Kod Tatbikatı Yapıldı
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde çocuk kaçırma senaryosuyla Pembe Kod tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastane güvenliği, güvenlik personeli ve ekipler, çocuk polikliniğinde yaşanan olaya anında müdahale ederek tatbikatı tamamladı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan çocuk polikliniğinde çocuk kaçırma Pembe Kod tatbikatı yapıldı. Tatbikat başarı ile sonuçlandı.

Olay sabah saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Atatürk Devlet Hastanesinde sağlıkta kalite standartları gereği yılda bir kez gerçekleştirilmesi gereken Pembe Kod tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çocuk polikliniğinde hasta bir çocuğun kaçırılması ihbarını alan hastane güvenliği ve hastane personelleri alarm durumuna geçti. Olay bildirimi yapıldıktan sonra giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, kamera kayıtlarından görüntü takip yapılarak fiziki olarak da hastanenin tüm alanlarında çocuk kaçıran şahıs arandı. Olay sonucunda çocuk bulunduktan sonra aileye teslim edilerek tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı. Çevredekiler ise olayın tatbikat olduğunu öğrenince güvenlik görevlilerini alkışladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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