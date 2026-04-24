Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Düzce'de senaryo gereği 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu. Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikatta, enkaz altında kalan vatandaşlar Hastane Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Senaryo kapsamında deprem sonrası hastane yerleşkesinde bazı bölümlerde dolap devrilmesi meydana geldiği ve bazı kişilerin altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler hızla harekete geçti. Olay yerine sevk edilen AFAD ve Hastane Arama Kurtarma ekipleri, kısa sürede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Hastane Arama Kurtarma ekipleri, özel eğitimli personel ve teknik ekipmanlar kullanarak dolapların altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarma ekipmanlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda dolap altında olduğu belirlenen yaralılara tek tek ulaşıldı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak hastane acil servisine teslim edildi.

Tatbikat boyunca ekipler arasında sağlanan koordinasyon ve hızlı müdahale dikkat çekti.

"Kurumlar arası işbirliği yapıldı"

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Sivil Savunma Birim sorumlusu Merve Yıldırım, " 5.4 büyüklüğünde 20 saniye süren Düzce merkez üssünü oluşturan bir depremle karşı karşıya kaldığımızı senaryoda belirttik. Dışardan bir yıkım olmamasına rağmen içerde dolap devrilmesi gibi bir hazırlık yapıldı. Hastanemizin arama kurtarma ekibi AFAD ekipleri gelesiye kadar kendi arama kurtarma çalışmalarını yapmaları üzerine bir senaryo oluşturduk. Olay yönetim ekibimiz zamanınsa toplandı. Hangi çalışmaların yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler hemen yapıldı. Tahliyelere başladık ve kurtarma çalışmaları yapıldı. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde AFAD ve emniyet ekiplerimizde senaryoya katıldı" şeklinde konuştu.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, ekiplerin profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne sererken, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini de ortaya koydu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı