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Düzce Akçakoca'da taksinin tıra arkadan çarptığı kazada 1 ağır 4 kişi yaralandı

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Düzce Akçakoca'da taksinin tıra arkadan çarptığı kazada 1 ağır 4 kişi yaralandı
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Düzce Akçakoca'da D655 karayolu Kabalak rampasında gece 03.30 sıralarında ticari taksi tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı; yaralılar Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Akçakoca D655 karayolunda sabaha karşı tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce Akçakoca karayolu Kabalak rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece 03.30 sıralarında Akçakoca'dan Düzce istikametine giden 81 ACU 129 plakalı tıra 81 T 1050 plakalı ticari taksi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan E.K.(22), H.T.(26), H.Y.A. ve G.S.(25) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Vatandaşlarında yardımı ile araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada G.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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