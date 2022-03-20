Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Göl Caddesi üzerinde Mehmet Çelenk idaresindeki 02 ABK 954 plakalı Wolksvagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tabiat Parkı girişinde bulunan duvara çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Bünyamin Çelenk ile Erva Çelenk yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Çelenk, Adıyaman, Otomobil, Çelenk, 3. Sayfa, Haberler

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