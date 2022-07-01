Dut ağacından düşen gencin kolu korkuluk demirlerine saplandı Sivas'ta dut ağacına uzanmak için bahçe duvarı üzerindeki demir korkuluklara tırmanmaya çalışan Alperen Yancı dengesini kaybedince demir çubuk sol eline saplandı. itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarılan Yancı, hastaneye kaldırıldı. Sivas'ta 12 yaşındaki Alperen Yancı, müstakil bir evin bahçesindeki dut ağacından meyve koparmak için bahçe duvarının üzerine çıktı. Ağca uzandığı sırada dikkatsizlik sonucu korkuluk demiri sol eline saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. KOLUNA SAPLANAN DEMİR AMELİYATLA ÇIKARILACAK İtfaiye ekibi, Alperen'in eline saplanan korkuluk demirini hidrolik makas yardımı ile kesti. Korku ve panik içerisindeki çocuk ambulansa alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen'in eline saplanan demir, ameliyatla çıkarılacak. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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