Almanya'da iki tramvay çarpıştı: 27 yaralı

Güncelleme:
Almanya'nın Düsseldorf kentinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu 5'i ağır en az 27 kişi yaralandı. Seferlerde aksama yaşanırken, kazanın nedeni araştırılıyor.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yerel saatle 11.30 civarında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipler sevk edildi. Kazada 5'i ağır olmak üzere 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Şehir merkezindeki tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor. - DUSSELDORF

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
