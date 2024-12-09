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Düşen helikopterde şehit olan Astsubay İpek'in evinin önüne taziye çadırı kuruldu

Düşen helikopterde şehit olan Astsubay İpek'in evinin önüne taziye çadırı kuruldu
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen UH-1 tipi askeri helikopterde şehit olan Astsubay Hüseyin İpek'in Isparta'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen UH-1 tipi askeri helikopterde şehit olan Astsubay Hüseyin İpek'in Isparta'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okul Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan UH-1 tipi helikopter, kaza kırıma uğrayarak tarım arazisine düşmüştü. Kazada Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52) ve yanında bulunan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) şehit olmuştu. Şehitlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, şehit Tuğgeneral İsa Baydilli İstiklal Mahallesi ve Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evlerine Türk bayrağı asılarak, taziye çadırı kuruldu.

Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in şahadet haberini Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan ailenin evine Türk bayrağı asıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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