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Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı

Gümüşhane'de katıldığı davadan dönen genç avukat Hüsna Turhan aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince Kelkit'in Kılıçtaşı köyü girişinde kaza yaptı.

Gümüşhane'de katıldığı davadan dönen genç avukat Hüsna Turhan aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince Kelkit'in Kılıçtaşı köyü girişinde kaza yaptı. Genç avukatın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Kılıçtaşı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Kelkit'te avukatlık yapan Hüsna Turhan (28), 29 AAJ 026 plakalı aracıyla Şiran'da katıldığı duruşmadan dönerken Kılıçtaşı köyü girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, İtfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri kazanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Hüsna Turhan'ı çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı Hüsna Turhan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan genç avukat Hüsna Turhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane Tragger Şiran 3. Sayfa Haberler

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