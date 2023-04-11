Durdurulan yolcu otobüsünden ruhsatsız tabanca yakalandı

Rize'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilirken konuyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Rize'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilirken konuyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derepazarı ilçesi Sandıktaş köyü Rize- Trabzon karayolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan iki şahsın otobüsün bagajında bulunan çanta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde, 10 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE