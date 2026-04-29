Durdurulan araçta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen önleyici kolluk devriyesi kapsamında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta bulunan F.A. (37), A.Ç. (46) ve M.Y. (54) isimli şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta ve şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 750 gram kubar esrar, çeşitli uyuşturucu haplar, 0,82 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız tam otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. - AYDIN

