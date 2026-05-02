Durdurulan araçta uyuşturucu çıktı
Bilecik'te jandarma tarafında durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde çıktı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirmek üzere K.K. adlı şahsın kullandığı araç adli makamlardan alınan arama kararına istinaden durduruldu. Düzmeşe Köyü Karaca Kum Ocağı mevkiinde durdurulan araçta 6 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Sürücü K.K. hakkında adli tahkikata başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı