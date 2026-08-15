Tokat'ta Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Tokat'ta bir kişi durdurduğu otomobilin içerisindekilere kurşun yağdırdı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Tokat merkeze bağlı Çat beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G. (58), İ.G. (24), İ.G. (19) ve İ.G. (15) aynı otomobille seyir halindeyken, aralarında husumet bulunan V.T. (46) önlerine çıktı. V.T. tabancasıyla otomobilin içerisindekilere kurşun yağdırdı. K.G. sağ kolundan, İ.G. karın bölgesinden, İ.G. ise sol dizinin altından yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, karnından yaralanan İ.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli V.T.'nin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı