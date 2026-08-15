Haberler

Tokat'ta Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Tokat'ta Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat’ta bir kişi durdurduğu otomobilin içerisindekilere kurşun yağdırdı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta bir kişi durdurduğu otomobilin içerisindekilere kurşun yağdırdı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Tokat merkeze bağlı Çat beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G. (58), İ.G. (24), İ.G. (19) ve İ.G. (15) aynı otomobille seyir halindeyken, aralarında husumet bulunan V.T. (46) önlerine çıktı. V.T. tabancasıyla otomobilin içerisindekilere kurşun yağdırdı. K.G. sağ kolundan, İ.G. karın bölgesinden, İ.G. ise sol dizinin altından yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, karnından yaralanan İ.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli V.T.'nin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı

Nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı

Merak edilen o sözleşme ortaya çıktı
Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Manisa'dan kahreden haber! Gaz dolup tesisinde peş peşe patlama: Ölü ve yaralılar var

Dolum tesisinde peş peşe patlama! 2 can kaybı ve yaralılar var