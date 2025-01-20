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Dur İhtarına Uymayan Sürücü 32 Bin Lira Ceza Yedi

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Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucunda yakalanarak yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 32 bin 245 TL ceza aldı.

'Dur' ihtarına uymadı, 32 bin lira ceza yedi

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin,'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca neticesinde yakalandı. Yetersiz ehliyetle araç kullandığı belirlenen sürücüye 32 bin 245 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nurettin Bey Caddesi'nde yapılan denetim sırasında durdurulmak istenen 19 BR 716 plakalı otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil sürücü, kovalamaca neticesinde Aşıklar Tepesi mevkiinde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, kaçan sürücü A.T.'nn yetersiz ehliyetle araç kullandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından şahsa ilgili kural ihlallerinden 32 bin 245 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün kullandığı araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Dur İhtarına Uymayan Sürücü 32 Bin Lira Ceza Yedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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