Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

"Jean Pormanove" ismiyle tanınan ünlü fenomen Raphaël Graven, 10 gün süren canlı yayın maratonu sırasında hayatını kaybetti. Uykusunda ölen Graven'i canlı yayın sırasında binlerce kişi izledi.

Kick platformunda "Jean Pormanove" adıyla tanınan Raphaël Graven, 10 gün süren canlı yayın sırasında Fransa'nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesindeki bir evde uyurken yaşamını yitirdi.

PET ŞİŞE ATIP KONTROL ETTİ

Arkadaşı önce uzaktan bir pet şişe attı, ardından yanına gidip kontrol ettiğinde acı gerçekle karşılaştı. O anların ardından yayın aniden kesildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nice savcılığı, ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı ve otopsi yapılmasına karar verdi. Yetkililer şu ana kadar şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

YAYINLARDA ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTI

Graven'ın daha önce katıldığı yayınlarda şiddete uğradığı görüntüler gündeme gelmişti. Le Parisien'in haberine göre, farklı yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla vurulduğu anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.

"TAM BİR DEHŞET"

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz, yaşananları "tam bir dehşet" olarak nitelendirdi. Chappaz, çevrimiçi platformların yasadışı içeriklerin yayılmasını engelleme yükümlülüğüne dikkat çekerek, "Bu tür bir başarısızlığın hiçbir yerde yeri yok" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomenlerinin hepsi psikolojik sorunu var.

bunların tamamı deli kafayı yemiş böyle bir yaşam mı olur

