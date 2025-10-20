Haberler

Dünya umurunda değil! Yolun ortasına uzanıp yaptığına bakın

Dünya umurunda değil! Yolun ortasına uzanıp yaptığına bakın
Dünya umurunda değil! Yolun ortasına uzanıp yaptığına bakın
İstanbul'da bir şahıs, yolun ortasına uzanarak telefonuyla oynamaya başladı. O anlar bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir kişi, şehir merkezindeki işlek bir caddenin ortasına uzanarak sosyal medya platformunda kısa videolar izlemeye başladı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken yaşanan olay, yoldan geçen araçlar ve yayalar tarafından meraklı bakışlarla karşılandı. O anlar bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

MERAK KONUSU OLDU

Olay, bir süre sonra çevredeki diğer insanlar için de merak konusu oldu. Sosyal medyada bazı vatandaşlar, bu durumu sosyal medya bağımlılığına dair bir örnek olarak yorumlarken, bazıları da söz konusu kişinin durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Hizla gelen biri fark etmeden ustunden gecerse gorursun telefonunun antenini...

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

dikkat çekme peşinde, ve başarmışda gözüküyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
