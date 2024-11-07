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Duisburg'daki İmam Fatih Eryılmaz'dan 2 Gündür Haber Alınamıyor

Duisburg'daki İmam Fatih Eryılmaz'dan 2 Gündür Haber Alınamıyor
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Almanya'nın Duisburg kentindeki Eyüp Sultan Camii'nin Kütahyalı imamı Fatih Eryılmaz'ın kaybolması, cami cemaatini endişelendirdi. Cami Başkanı İbrahim Demirhan, Eryılmaz'a ulaşmak için yapılan tüm girişimlerin yanıtsız kaldığını ve vatandaşlardan yardım talep ettiklerini duyurdu.

Almanya'nın Duisburg kentindeki Eyüp Sultan Camii'nin Kütahyalı imamı Fatih Eryılmaz'dan dün sabah namazından bu yana haber alınamıyor. Cami cemaatini ve yönetimini endişelendiren kayıp olayı, Eyüp Sultan Camii Başkanı İbrahim Demirhan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Demirhan, yaptığı açıklamada, imam Eryılmaz'a ulaşmak için 2 gündür yapılan tüm girişimlerin yanıtsız kaldığını belirterek, cami cemaatinden ve tüm vatandaşlardan yardım talep ettiklerini ifade etti. "Hocamızı gören ya da hakkında bilgi sahibi olan herkesin bizimle irtibata geçmesini rica ediyoruz" diyen Demirhan, toplumun duyarlı yaklaşımıyla Eryılmaz'ın bir an önce bulunmasını ümit ettiklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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