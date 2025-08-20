Düğünlerde Havaya Ateş Açanlara Operasyon: 9 Gözaltı

Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, düğünlerde havaya ateş eden şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, düğün merasimlerinde havaya ateş eden şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Olay, 18 Ağustos 2025 günü saat 19.30 sıralarında Akça ve Çevresu köylerinde gerçekleştirilen düğünlerde havaya ateş açılması üzerine başlatılan çalışma ile ortaya çıktı. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda M. Ö., G. Ö., H. T., U. T., M. T., Ş. T., A. T., Z. Ç. ve E. A. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. A. T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 zanlı ise yurt dışına çıkma yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

