Düğünlerde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da jandarma, düğünlerde havaya ateş açan 3 kişiyi gözaltına aldı ve 3 tabanca ele geçirdi. Operasyon Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonlarda düğünlerde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 3 tabanca da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi. Jandarma tarafından yapılan operasyonda düğünlerde havaya ateş açan üç şüpheli şahıs kamera görüntülerinden tespit edildi. Ardından operasyon yapan ekipler şahısları gözaltına alırken şüphelilerle birlikte 3 tabanca da ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
